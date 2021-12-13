РАЗВАЛИТЬ РОССИЮ? У НАРОДА ВОПРОСЫ: ШАХНАЗАРОВ СДЕЛАЛ ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПУТИНУ

© PRAVDA KOMSOMOLSKAYA/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Режиссёр Карен Шахназаров прокомментировал идею своего коллеги Александра Сокурова, фактически предложившего президенту Владимиру Путину развалить Россию - отпустить желающих из её состава.
© PRAVDA KOMSOMOLSKAYA/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Режиссёр Карен Шахназаров прокомментировал идею своего коллеги Александра Сокурова, фактически предложившего президенту Владимиру Путину развалить Россию - отпустить желающих из её состава.
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