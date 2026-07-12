Норвегия на грани: Осло шантажирует Пекин и требует давления на Москву Юлия ЧелкановаНорвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре на встрече с главой МИД Китая Ван И призвал Пекин использовать свои каналы для воздействия на Москву, принуждая Россию к переговорам с Киевом без предварительных условий.