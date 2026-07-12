НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

189 подписчиков

Норвегия на грани: Осло шантажирует Пекин и требует давления на Москву

Норвегия на грани: Осло шантажирует Пекин и требует давления на Москву

Норвегия на грани: Осло шантажирует Пекин и требует давления на Москву Юлия ЧелкановаНорвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре на встрече с главой МИД Китая Ван И призвал Пекин использовать свои каналы для воздействия на Москву, принуждая Россию к переговорам с Киевом без предварительных условий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вк
Виталий кузьмичев
Что норвежцы так переживают за переговоры? Европа же ,&quot;из всех утюгов вещания &quot;, побеждает.😂
Ответить
4 н.