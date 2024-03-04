После скандала с фальсификацией данных и остановки производства Toyota возобновила работу всех линий

Toyota Motor, крупнейший автоконцерн в Японии, возобновил работу всех производственных линий в стране после того, как часть из них была приостановлена в 2023 году из-за скандала, связанного с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей, предоставленных подрядчиком.
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