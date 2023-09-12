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Тему антикоррупционного суда обсудят на парламентской платформе

Тема создания антикоррупционного суда будет обсуждаться на этой неделе на парламентской платформе. Специализированный антикоррупционный суд будет рассматривать дела о высокой коррупции в оперативном режиме, чтобы не затягивать рассмотрение дел.

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