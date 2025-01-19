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Мостовой про Энрике в «Зенит» за 35 млн евро: «Тратить эти деньги – просто бессмысленно. Искусство не в том, чтобы что-то построить, когда у тебя в распоряжении миллиарды, накупив всех подряд»

«Согласен, что даже для «Зенита» такая сумма – очень много. Но мы эту тему обсуждаем уже лет 10. Мы сейчас не участвуем в еврокубках, поэтому разговоры обострились и участились.

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