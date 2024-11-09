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Опасное молоко с антибиотиком нашли в детсаду Гусь-Хрустального

Опасное молоко с антибиотиком нашли в детсаду Гусь-Хрустального

Употребление такой продукции могло вызвать аллергию и дисбактериоз, настаивают проверяющие.Скандалы с поставками некачественного питания в социальные учреждения продолжают греметь во Владимирской области.

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