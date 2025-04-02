Захарова с иронией высказалась о первом «Рамштайне» без США

Глава пресс-службы Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась по поводу того, что никто из высокопоставленных представителей правительства Соединённых Штатов Америки не посетит очередной саммит «Рамшатайн».
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