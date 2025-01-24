Национальный автосоюз потребовал проверки Changan Uni-S с "желеобразными" креслами

Национальный автомобильный союз (НАС) будет настаивать на тщательной проверке автомобилей Changan CS55 Plus (Uni-S) и проведения отзывной кампании после публикации видеоролика с автомобилем, спинка кресла у которого сломалась при ДТП.
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