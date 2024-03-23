В аэропорту Челябинска ввели максимальный уровень безопасности

В челябинском аэропорту усилили меры безопасности. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского авиапредприятия, в связи с трагическими событиями в Подмосковье на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности.
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