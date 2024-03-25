В Митине ввели два новых автобусных маршрута

С 23 марта Митине кардинально изменились сразу несколько автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба депранса, Маршрут автобуса №368, раньше следовавшего от станции метро «Планерная» в Северном Тушине до станции МЦД-2 Трикотажная в Южном, продлили до Митина и объединили с маршрутом №252 (раньше автобусы этого маршрута ходили от улицы Зенитчиков до станции метро «Сходненская»).