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Поздравление президента ВСС, РСА и НССО Е.В.Уфимцева с Новым годом

Поздравление президента ВСС, РСА и НССО Е.В.Уфимцева с Новым годом

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым 2024 годом!Новый год открывает новую страницу жизни и пусть она заполнится радостными, яркими и позитивными моментами, пусть в плотном графике встреч и событий найдется место интересным проектам, творческим планам и захватывающим идеям.

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