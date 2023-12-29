Поздравление президента ВСС, РСА и НССО Е.В.Уфимцева с Новым годом

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым 2024 годом!Новый год открывает новую страницу жизни и пусть она заполнится радостными, яркими и позитивными моментами, пусть в плотном графике встреч и событий найдется место интересным проектам, творческим планам и захватывающим идеям.