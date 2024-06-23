Новорожденные звезды, называемые протозвездами, выбрасывают струи газа, которые на высокой скорости сталкиваются с веществом, находящимся поблизости, в молекулярном облаке, в котором они сформировались

Новорожденные звезды, называемые протозвездами, испускают струи газа, которые на высокой скорости сталкиваются с близлежащим материалом в молекулярных облаках, из которых они образовались.
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