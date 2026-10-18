В Москве появился новый памятный адрес для поклонников балета. 15 октября 2026 года в сквере Арама Хачатуряна открыли бронзовую скульптуру Мариса Лиепы — артиста, чьё имя неразрывно связано с историей отечественной хореографии.
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