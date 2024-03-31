Новый «дикий Запад»: ЕС вскоре создаст первую Космическую метку

Не довольствуясь регулированием удобрений, автомобилей и сыра, Брюссель стремится создать космическую маркировку ЕС, которую вскоре можно будет прикрепить к ракетам и спутникам в рамках усилий по принуждению компаний к ответственному использованию орбиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии