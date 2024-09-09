Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Когда нарзан не помогает

Когда нарзан не помогает

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Осознание близкого конца всегда наступает внезапно. Живешь такой красивый, в белом пальте, а тут раз - и выясняется, что мода поменялась, все давно уже в зеленом ходят.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
не стоит  верить Трампу.
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17 час.
Вик Норд
Думаете кто то собирается? Тогда да,надо предупредить... .
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12 час.
ВТ
Врам Тавризов
Все далеко не так, как хочется нам
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9 час.

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