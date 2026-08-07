Суд в США оштрафовал Meta* за причинение вреда психике детей

Суд в штате Нью-Мексико обязал компанию Meta* (террористическая организация, запрещенная в РФ) выплатить 567 миллионов долларов в специальный фонд для устранения вреда, признав социальную сеть Instagram* (принадлежит Meta* - террористическая организация, запрещенная в РФ) виновной в нанесении ущерба психическому здоровью несовершеннолетних .