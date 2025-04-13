Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 134 подписчика

«Смирись или заткнись»: Трамп передал Путину сигнал — Украина в тупике

«Смирись или заткнись»: Трамп передал Путину сигнал — Украина в тупике

Shawn Thew - Pool via CNP\Consolidated News Photos\Global Look Press Дональд Трамп, судя по всему, остался доволен итогами визита своего специального эмиссара по украинскому вопросу Стива Уиткоффа на встречу с российским лидером.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Yuriy Garutsa
Интересно кто кого обмишурит?
Ответить
12 час.
Виталий Сорокин
Смирись и заткнись...это кому? думаю Трампу...Пора задуматься идиоту...
Ответить
11 час.
наверх