«Смирись или заткнись»: Трамп передал Путину сигнал — Украина в тупике

Shawn Thew - Pool via CNP\Consolidated News Photos\Global Look Press Дональд Трамп, судя по всему, остался доволен итогами визита своего специального эмиссара по украинскому вопросу Стива Уиткоффа на встречу с российским лидером.
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