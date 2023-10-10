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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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    🤮🤮🤮 Израиль«Мы не выживем»

Примеры Израиля и последствия упоротости

Примеры Израиля и последствия упоротости

В Белом доме ломают голову, как совместить помощь Украине с помощью Израилю. Нашли проблему. Западное оружие, поставляемое Украине давно и практически беспрепятственно в том или ином виде поступает на Землю обетованную и не только.

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