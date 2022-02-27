НХЛ. «Каролина» примет «Эдмонтон», «Чикаго» против «Сент-Луиса», «Питтсбург» в гостях у «Коламбуса»

«Каролина» сыграет с «Эдмонтоном» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Чикаго» будет противостоять «Сент-Луису», «Коламбус» примет «Питтсбург», «Рейнджерс» сыграют «Ванкувером».
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