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НХЛ. «Каролина» примет «Эдмонтон», «Чикаго» против «Сент-Луиса», «Питтсбург» в гостях у «Коламбуса»

«Каролина» сыграет с «Эдмонтоном» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Чикаго» будет противостоять «Сент-Луису», «Коламбус» примет «Питтсбург», «Рейнджерс» сыграют «Ванкувером».

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