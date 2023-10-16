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Китайцы «обули», японцы — подвели: сколько стоит и как выбрать зимнюю резину в 2023 году

Октябрь — месяц, когда большинство российских автомобилистов готовят машину к зиме. В материале 78.ru рассказываем, как правильно выбрать зимнюю резину, когда нужно менять летние шины на зимние, как часто нужно ставить новые, стоит ли покупать всесезонные шины, какие компании заменили ушедшие из России Nokian, Michlein и Continental.

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