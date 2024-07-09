Наши саперы очистили район от мин ВСУ в Запорожской области

На Ореховском направлении в Запорожской области саперы гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» произвели очистку района, заминированного украинскими боевиками при помощи дронов, сообщает МО РФ.
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