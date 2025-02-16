"Мы договорились…" – семь сенсаций от Путина и восемь от Трампа

Бла, бла, бла договорились договариваться! Ну, сенсация, прямо удар под дых. Только не понятно кому.

Михаил Журавлев

Тысячи летняя история России учит нас никогда не договариваться с англосаксами. Александр третий:" Хуже войны с англосаксами может быть дружба с ними, " Ничего не учит.