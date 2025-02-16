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"Мы договорились…" – семь сенсаций от Путина и восемь от Трампа

"Мы договорились…" – семь сенсаций от Путина и восемь от Трампа

Коллаж Царьграда В мире Сергей Латышев13 Февраля 2025 07:58 Подпишитесь: Путин и Трамп сделали заявку на мировую сенсацию, меняя правила глобальной игры.

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Комментарии
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Михаил Журавлев
Бла, бла, бла договорились договариваться! Ну, сенсация, прямо удар под дых. Только не понятно кому.
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19 час.
Михаил Журавлев
Тысячи летняя история России учит нас никогда не договариваться с англосаксами. Александр третий:&quot; Хуже войны с англосаксами может быть дружба с ними, &quot; Ничего не учит.
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19 час.
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