Коллаж Царьграда В мире Сергей Латышев13 Февраля 2025 07:58 Подпишитесь: Путин и Трамп сделали заявку на мировую сенсацию, меняя правила глобальной игры.
"Мы договорились…" – семь сенсаций от Путина и восемь от Трампа
Комментарии
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Михаил Журавлев
Бла, бла, бла договорились договариваться! Ну, сенсация, прямо удар под дых. Только не понятно кому.
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19 час.
Михаил Журавлев
Тысячи летняя история России учит нас никогда не договариваться с англосаксами. Александр третий:" Хуже войны с англосаксами может быть дружба с ними, " Ничего не учит.
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19 час.
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