НХЛ. «Коламбус» и «Колорадо» сыграют в Финляндии, «Вашингтон» примет «Аризону», «Питтсбург» против «Сиэтла»

«Детройт» примет «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ. «Коламбус» и «Колорадо» во 2-й раз сыграют в Финляндии, «Вашингтон» примет «Аризону», «Питтсбург» попробует прервать серию поражений в матче с «Сиэтлом».
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