Глава комитета Совфеда по бюджету нашел способ снизить инфляцию

Для того чтобы начать снижение инфляции Центробанку, совместно с правительством РФ, необходимо вместо увеличения ключевой ставки, наоборот, продумать избирательный подход для банков по выдаче кредитов определенной группе заемщиков.
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