В «Народном фронте» показали, как бойцы собираются на боевое задание

Видео снято под Часовым Яром Бойцы СВО поделились кадрами сборов на боевое задание. «Проверить, ничего ли не звенит в карманах, закрепить шлем, обсудить миссию – всё это часть сборов военных, выходящих на задание.
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