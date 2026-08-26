Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленской области Россельхознадзор отреагировал на недостаточную борьбу с борщевиком

В Смоленской области Россельхознадзор отреагировал на недостаточную борьбу с борщевиком

«Распространение приводит к выбытию земель из сельхозоборота и небезопасно для здоровья смолян» Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выразила обеспокоенность отсутствием утвержденных перечней инвазивных растений в девяти регионах России, где на агроземлях ранее выявили борщевик Сосновского, в том числе в Смоленской области.

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