В Смоленской области Россельхознадзор отреагировал на недостаточную борьбу с борщевиком

«Распространение приводит к выбытию земель из сельхозоборота и небезопасно для здоровья смолян» Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выразила обеспокоенность отсутствием утвержденных перечней инвазивных растений в девяти регионах России, где на агроземлях ранее выявили борщевик Сосновского, в том числе в Смоленской области.