Где в Крыму 17 сентября проходят субботники

Более 30 тысяч добровольцев присоединились к акции «Чистый Крым». Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Телеканал "КРЫМ 24"106 подписчиков
Популярные статьи
- Политолог заявил, что те граждане РФ, которые уедут в Польшу или страны Балтии, больше не смогут считаться русскими
- В Крыму заявили о необходимости ужесточать меры за проступки, как с включенной националистической песней
- В Крыму мужчина заплатит 30 тысяч рублей штрафа за публичное оскорбление российского военного
Свежие комментарии