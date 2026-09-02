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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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26,6% игрового времени в ЦСКА в этом году получили игроки младше 21 года. Армейцы на 19-м месте среди клубов 50 высших дивизионов

ЦСКА активно привлекает молодых футболистов к играм основного состава. Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, начиная с 1 января этого года 26,6% игрового времени в чемпионате пришлись на долю игроков, чей возраст не превышал 20 лет.

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