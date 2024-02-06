Программа "Инвестируем в учителей": сколько бенефициаров задействовано

Преподаватели общеобразовательных учреждений страны, задействованные в первом издании Национальной программы «Инвестируем в учителей», приняли участие в дискуссии, инициированной Министерством образования и науки с целью улучшения содержания преподавания и методики организации тренингов.
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