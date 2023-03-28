Царьград

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Пашинян заигрался в рулетку, но ставки оказались слишком высоки

Пашинян заигрался в рулетку, но ставки оказались слишком высоки

Армянская оппозиция продолжает критиковать шаги правящей власти, держащей курс на сближение с Западом и сдачу Карабаха АзербайджануБывший депутат Национального собрания Армен Ашотян считает, что руководство Армении последние годы играет в рулетку.

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