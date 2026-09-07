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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн о «Золотом мяче»: «Я горжусь своим сезоном, рад претендовать на него. Дебаты делают футбол особенным, люди любят того или иного игрока, но все зависит от голосующих»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн отреагировал на то, что Майкл Оуэн хотел бы видеть его обладателем «Золотого мяча» в этом году.

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