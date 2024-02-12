Прокуратура Севастополя расследует обстоятельства резонансного ДТП

Прокуратура города Севастополя взяла на контроль ход проверки, проводимой ГИБДД УМВД по г. Севастополю по факту дорожного-транспортного происшествия 10 февраля 2024 года, в котором пострадали трое несовершеннолетних.
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