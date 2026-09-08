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Пятый канал

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Иран ударил по американским базам в Иордании

Иран ударил по американским базам в Иордании

Иранские военные атаковали американские военные объекты, расположенные в Иордании. Об этом сообщил местный телеканал SNN в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

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