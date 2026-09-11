Врач Боткина: длительный хронический стресс может ускорять процесс поседения

Обнаружить первый седой волос в 20 или 30 лет для многих становится неожиданностью. Одни связывают это со стрессом, другие начинают искать скрытые заболевания или дефицит витаминов.
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