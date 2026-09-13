Когда свадебное поздравление оказалось лучше любого тоста

Подругу невесты попросили поздравить молодожёнов всего одним словом. Она так долго думала над ответом, что монтажёр не растерялся и добавил в видео кадры из фильмов и мемов.
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