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В России предложили снизить возраст управления личным транспортом до 16 лет

В России предложили снизить возраст управления личным транспортом до 16 лет

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал снизить минимально допустимый возраст управления личным транспортом (легковым автомобилем или мотоциклом) с 18 до 16—17 лет.

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