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Россия-Китай: «сделано вместе» как новая формула сотрудничества

Россия-Китай: «сделано вместе» как новая формула сотрудничества

10–11 сентября в Москве, в Национальном центре «Россия», прошёл седьмой Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса.

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