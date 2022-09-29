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"Все резко сваливают?": "жуткая" пробка сейчас на крупной дороге Приморья

"Все резко сваливают?": "жуткая" пробка сейчас на крупной дороге Приморья

В Telegram-канале dpscontrolprim (12+) очевидцы поделились фото, что происходит на важной дороге в Приморье: огромная пробка собралась в Смоляниво в сторону Фокино.

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