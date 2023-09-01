В Красноярске до суда дошло дело Олега Митволя о хищении почти 1 млрд рублей
В суд Железнодорожного района Красноярска поступило дело Олега Митволя, которому грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарии
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Штраф выпишут. Пару миллиончиков..
Не знаю, укал он или не украл, а вот то, что для России "отжал" для России десятки миллиардов на Сахалине, это факт. Вспомните, кто начал процесс изгнания иностранных фирм с Сахалина, которых, кстати, привёл к нашим недрам Явлинский при активной помощи Зюганова
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