В Красноярске до суда дошло дело Олега Митволя о хищении почти 1 млрд рублей

tsan tsan

Не знаю, укал он или не украл, а вот то, что для России "отжал" для России десятки миллиардов на Сахалине, это факт. Вспомните, кто начал процесс изгнания иностранных фирм с Сахалина, которых, кстати, привёл к нашим недрам Явлинский при активной помощи Зюганова