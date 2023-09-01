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В Красноярске до суда дошло дело Олега Митволя о хищении почти 1 млрд рублей

В Красноярске до суда дошло дело Олега Митволя о хищении почти 1 млрд рублей

В суд Железнодорожного района Красноярска поступило дело Олега Митволя, которому грозит до 10 лет лишения свободы.

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Комментарии
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М
ММ
Штраф выпишут. Пару миллиончиков..
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15 час.
tsan tsan
Не знаю, укал он или не украл, а вот то, что для России &quot;отжал&quot;  для России десятки миллиардов на Сахалине, это факт. Вспомните, кто начал процесс изгнания иностранных фирм с Сахалина,  которых, кстати, привёл  к нашим недрам  Явлинский при активной помощи Зюганова
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14 час.

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