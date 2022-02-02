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Что будет с ключевой ставкой ЦБ РФ в феврале? Эксперт дал прогноз

Что будет с ключевой ставкой ЦБ РФ в феврале? Эксперт дал прогноз

Какое решение по ключевой ставке может принять Центральный банк России в феврале, спрогнозировал в интервью радио Sputnik директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

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