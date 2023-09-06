Вашингтон пригрозил КНДР «последствиями» за возможные поставки боеприпасов и оружия России

Вашингтон намерен убедить КНДР отказаться от планов поставлять оружие и боеприпасы в Россию. Об этом заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
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