Российская спутниковая группировка в 2026 году достигла 400 аппаратов

В 2026 году российская спутниковая группировка достигла почти 400 аппаратов, включая телекоммуникационные, навигационные и аппараты дистанционного зондирования Земли.
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