Автомобили падают с набережных в воду не только в Петербурге. В Москве на Лужнецкой набережной машина пробила ограждение и нырнула.
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Автомобили падают с набережных в воду не только в Петербурге. В Москве на Лужнецкой набережной машина пробила ограждение и нырнула.