Городам и селам Алтая планируют купить новые трамваи и автобусы на 1,5 млрд рублей

Средства будут выделены уже в 2025 году из краевого бюджета В бюджете Алтайского края на 2025 год заложат дополнительно около 1,5 миллиарда рублей на покупку общественного транспорта для районов и городов региона.
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