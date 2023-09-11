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РВ: Артиллерийскими ударами 4-я бригада уничтожает войска ВСУ у Артёмовска

РВ: Артиллерийскими ударами 4-я бригада уничтожает войска ВСУ у Артёмовска

Подразделения артиллеристов 4-й бригады группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» занимаются выполнением задач на подвергающемся атакам со стороны нацистских формирований киевского режима Артёмовском участке линии боевого соприкосновения.

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