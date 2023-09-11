Подразделения артиллеристов 4-й бригады группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» занимаются выполнением задач на подвергающемся атакам со стороны нацистских формирований киевского режима Артёмовском участке линии боевого соприкосновения.
Подразделения артиллеристов 4-й бригады группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» занимаются выполнением задач на подвергающемся атакам со стороны нацистских формирований киевского режима Артёмовском участке линии боевого соприкосновения.
Свежие комментарии