В Рязани снова проведут «Гонку чемпионов»

Отмечается, что соревнования пройдут в 2026 году, а формат будет немного изменён. Напомним, 4 и 5 января на биатлонном комплексе Алмаз в Рязани прошла «Гонка чемпионов», которую комментировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
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