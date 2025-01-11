В Рязани снова проведут «Гонку чемпионов»

Отмечается, что соревнования пройдут в 2026 году, а формат будет немного изменён. Напомним, 4 и 5 января на биатлонном комплексе Алмаз в Рязани прошла «Гонка чемпионов», которую комментировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.