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РБК: в Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет по карте

РБК: в Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет по карте

В Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет по карте. Об этом пишет РБК. Сообщается, что корреспондент РБК не смог приобрести вино и крепкие напитки в торговых сетях "Пятерочка", "Бристоль" и "Винлаб".

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