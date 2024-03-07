РБК: в Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет по карте

В Москве возникли проблемы с оплатой алкоголя и сигарет по карте. Об этом пишет РБК. Сообщается, что корреспондент РБК не смог приобрести вино и крепкие напитки в торговых сетях "Пятерочка", "Бристоль" и "Винлаб".
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