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Царьград

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Mash: торговые сети предупреждают о повышении цен на яйца на 10%

Mash: торговые сети предупреждают о повышении цен на яйца на 10%

Предыдущий резкий скачок роста стоимости произошёл в прошлом году.Во многих магазинах и супермаркетах по всей стране может вырасти стоимость десятка куриных яиц.

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