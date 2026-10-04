Мерц прибыл в Киев с неожиданным визитом и уже прячется от российских дронов в бункере

В столицу Украины с неожиданным визитом прибыл канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Как сообщают западные СМИ, в этой поездке его сопровождает министр экономики и энергетики Германии Катарина Райхе.
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