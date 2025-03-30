По слухам, APU AMD Ryzen 9000G появятся в четвертом квартале для материнских плат AM5

На прошедшей выставке CES компания AMD представила линейку APU Ryzen 8000G для платформы AM5, в которую вошли скоростные ядра Zen 4 и первый графический движок на базе RDNA, сменивший своих предшественников на базе Vega.
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